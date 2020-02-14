Рост ВВП еврозоны ожидаемо замедлился в IV квартале

14.02.2020, 13:31, Новости дня

Экономический рост в еврозоне, как и ожидалось, замедлился в конце 2019 года на фоне сокращения ВВП Франции и Италии и стагнации в Германии.

ВВП 19 стран валютного блока в октябре-декабре увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Значение показателя совпало с предварительной оценкой.

В июле-сентябре был зафиксирован рост на 0,3% в квартальном выражении.

В годовом выражении рост ВВП еврозоны замедлился с 1,2% до 0,9%. Ранее сообщалось о росте ВВП на 1% в годовом выражении.

Экономика 28 стран Евросоюза в IV квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,1% в годовом выражении. В июле-сентябре рост составлял 0,3% и 1,4% соответственно.

По итогам 2019 года в целом ВВП еврозоны вырос на 1,2%. Экономика 27 стран ЕС (без учета Великобритании) в прошлом году увеличилась на 1,4%.

Экономика Германии, крупнейшая в еврозоне, в октябре-декабре продемонстрировала нулевой рост в квартальном выражении после подъема на 0,2% в июле-сентябре. В годовом выражении рост замедлился с 0,6% до 0,5%.

ВВП Франции сократился на 0,1% в поквартальном выражении после увеличения на 0,3% в III квартале. Темпы роста в годовом выражении снизились с 1,4% до 0,8%.

ВВП Италии продемонстрировал спад на 0,3% в квартальном выражении. При этом рост ВВП в годовом выражении в последнем квартале 2019 года был нулевым.

Между тем, рост ВВП Испании в квартальном выражении ускорился с 0,4% до 0,5%. В годовом выражении экономика выросла на 1,8% после подъема на 1,9% в III квартале.