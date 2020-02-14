Миллионы рублей присвоило руководство школы-интерната в Тверской области

14.02.2020, 13:30, Новости дня

В Вышнем Волочке задержано руководство школы-интерната № 1 для детей с ограниченными возможностями по подозрению в присвоении бюджетных миллионов.

По информации полицейских — 60-летний директор, 56-летний главный бухгалтер и ее 35-летняя дочь, также работающая бухгалтером в коррекционном образовательном учреждении, — похитили вверенные им бюджетные средства. Пресс-служба МВД РФ по Тверской области, сообщает, что речь идет о шести миллионах рублей.

 

Полицейские опубликовали оперативное видео с подозреваемыми и с мест обысков: руки и шеи задержанных женщин буквально увешаны ювелирными украшениями, а в их жилищах с броским интерьером были обнаружены шубы, коллекции кукол и иконы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 160 "Присвоение или растрата", задержанным угрожает заключение сроком до 10 лет.



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