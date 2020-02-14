Медики предупреждают об опасности ожирения и недостатка жира для здоровья женщин

14.02.2020, 13:30, Разное

Медики говорят о вреде ожирения и недостатка жира для здоровья женщин. Нейтрализовать опасность поможет только стабилизация веса.
Представители JHUSOM считают, что шансы заболеть шизофренией одинаково высоки для людей как с избытком индекса массы тела, так и с её недостатком. Такое же соотношение наблюдается и при бесплодии. Из 12% случаев невозможности испытать радости материнства у половины пациенток причина заключается в чрезмерно большом количестве жира в организме, а вторая часть страдает от его нехватки. В равной степени опасность угрожает и костной системе женского организма. Отказ от еды и потеря больше 20% нормального веса тела грозит анорексией, которую относят в первую очередь к психическим расстройствам. Кроме раздражительности, апатичности, слезливости, также у женщин пропадают месячные, возникает анемия со всеми вытекающими из неё симптомами слабости, пониженного давления и другими проявлениями. Смертность от анорексии составляет 20%.

В свою очередь ожирение увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии. Раку груди на 30-60% чаще подвержены женщины с избытком веса, у них в 12 раз выше частота случаев заболевания диабетом второго типа. Стабилизировать вес помогут рекомендации врача, режим питания и физическая активность.



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