Карасин оценил возможность обмена послами РФ и Украины

14.02.2020, 13:30, Новости дня

Восстановление дипломатических отношений с Украиной было бы правильным решением, однако вряд ли это произойдет в скором времени, сообщил сенатор, экс-замглавы МИД Григорий Карасин.

«Конечно, было бы хорошо, если бы мы восстановили отношения на уровне послов. Но сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время», – цитирует РИА «Новости» Карасина.

Посол напомнил, что в Киеве работает российское посольство, которое решает все вопросы, относящиеся к деятельности дипмиссии.

При этом Карасин выразил сожаление, что украинский лидер Владимир Зеленский затягивает решение вопросов по минским соглашениям.

«То, как страна проголосовала против (экс-президента Украины) Петра Порошенко, когда три четверти избирателей проголосовали за Зеленского, свидетельствует о том, что страна хочет перемен во внутренней и внешней политике. Оправдает ли Зеленский ожидания избирателей – это вопрос к нему», – отметил политик.

По его словам, пока «особенного оптимизма не получается», поскольку минские договоренности постоянно пытаются пересмотреть. 

«Это тревожные сигналы, будем надеяться на лучшее», – сказал Карасин.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности РФ восстановить дипломатические отношения с Украиной, которые были окончательно разорваны в 2016 году.

Позднее в украинском министерстве иностранных дел заявили, что «заполнение вакантной должности» главы посольства в РФ в ближайшее время не планируется.

В Кремле заявили, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине пока преждевременно. 



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