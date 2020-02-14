Сенат ограничил полномочия Трампа по военному вмешательству в Иране

14.02.2020, 13:30, Новости дня

Сенат США 13 февраля одобрил резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN.

В поддержку документа высказались 55 сенаторов, среди которых восемь республиканцев. Против инициативы проголосовали 45 законодателей.

Резолюция предписывает президенту прекратить использовать вооруженных сил Соединенных Штатов для военных действий против Ирана до тех пор, пока не объявлена война, либо до разрешения на это Конгресса.

Трамп пообещал наложить вето на резолюцию.

По закону президент имеет право наложить вето на принятую Сенатом резолюцию, обойти которое можно было бы только с помощью большинства в две трети голосов в обеих палатах Конгресса.

Поводом для внесения резолюции стало убийство командира элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Решение о проведении операции Трамп принял, не посвящая в это Конгресс.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что операция по уничтожению командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани была проведена без консультаций с Конгрессом.

В ночь на 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

По данным Пентагона, 109 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате обстрела баз.