Эксперты рассказали об особенностях автомобильных ковриков

14.02.2020, 13:30, Разное

Российские автомобилисты, судя по проведенному компанией Seintex опросу, предпочитают коврики для салона машины из высококачественных материалов, с высокой степенью защиты от грязи и надежной фиксацией. Эксперты озвучили особенности данных аксессуаров.

Автомобильные коврики бывают резиновые и ворсовые. Первые пользуются спросом из-за высокого уровня качества, износоустойчивости, удобства, а вторые водители ценят за отличную гигроскопичность благодаря трехслойной конструкции и премиальный вид. Кроме того, ворсовые коврики отлично повторяют все контуры салона.

При выборе резинового коврика нужно учитывать их внешний вид, наличие на своих местах крепежей и шипов, отсутствие дефектов, качественный материал. Аксессуары с высоким бортом подойдут для осенне-зимнего периода, а на изделии с рисунком «Сеткой» равномерно распределяется влага.

В случае с ворсовыми ковриками, выпускающимися в двух версиях — 3D и LUX, нужно помнить об их меньшей износостойкости и большей стоимости, чем у резиновых. Однако автолюбителей они могут привлечь премиальным видом, антискользящим основанием, высокой влагоустойчивостью. Эксперты советуют при выборе коврика учитывать особенности своего автомобиля и условия его эксплуатации, информирует «ГлобалМСК».