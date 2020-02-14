Зоолог Дроздов поддержал упоминание в Конституции защиты природы

14.02.2020, 13:26, Новости дня

Российский ученый-зоолог, профессор географического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов высказался за упоминание в Конституции РФ необходимости сохранения живого природного ресурса страны.

«Это и ежу понятно, что это надо. Я думал, что это уже есть [в Конституции]. Если этого еще нет, то, конечно, нужно добавить обязательно», – приводит его слова РИА «Новости».

Ученый признался, что больше знаком с советской Конституцией, по которой он сдавал экзамен в школе.

Он считает, что упоминание о защите природы в Конституции должно быть сформулировано четко и емко. Перечислять отдельные виды не нужно, для этого есть подзаконные акты.

Права животных прописывать также не стоит, уверен Дроздов. По его словам, тогда Конституция будет доведена до абсурда. «А то все переходят на то, что человек имеет право на свободу мнений и так далее, а животные имеют право… Это перебор – приравнивать животных к людям», – сказал он, призвав «не доводить до маразма». «Так и комара нельзя прихлопнуть, он же кушать хочет», – сказал Дроздов.

«А вот охрану природных ресурсов пусть сохранят. (…) Сколько можно задымлять воздух, отравлять почву, воды? Вот и результат – глобальное потепление», – добавил зоолог.

Он подчеркнул также, что Конституция должна отражать тысячелетнюю мудрость народа. «Будем гордиться своей страной и выполнять законы», – сказал Дроздов.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин возложил на Центральную избирательную комиссию организацию подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.