Газпром договорился с Белоруссией о ценах на газ

14.02.2020, 13:26, Новости дня

Глава Газпрома Алексей Миллер и посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко подписали протокол, определяющий порядок формирования цен на поставляемый в республику российский газ в 2020 году.

«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между Газпромом и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», – передает РИА «Новости» сообщение Газпрома.

Напомним, в начале февраля в Сочи президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели два раунда переговоров, по итогам которых стороны договорились о поставках газа по цене 2019 года и покупке нефти по мировым ценам.



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