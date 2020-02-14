Кардинальная перестановка. Почему Зеленский уволил «серого кардинала» Богдана и что это означает для Кремля

14.02.2020, 13:24, Новости дня

11 февраля Владимир Зеленский уволил главу Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана. Его место занял помощник президента Андрей Ермак, бывший юрист и кинопродюсер, известный тем, что организовал встречу Зеленского с Путиным и обмены пленными с Россией и Донбассом. Украинский политолог Владимир Фесенко объясняет, за что сняли с должности, казалось бы, всесильного Андрея Богдана и почему назначили Андрея Ермака, которого в Украине все еще считают таинственной фигурой.

Слухи о возможной отставке Богдана периодически появлялись и раньше, но накануне смены руководства ОПУ они резко обострились. По неофициальной информации Владимир Зеленский до последнего был против. Но все-таки отставка произошла. Почему? Версий много, есть в том числе и конспирологические.

Те, кто еще с президентских выборов подозревает Зеленского в пророссийскости, сразу же заявили: смена Богдана на Ермака произошла под влиянием Кремля. Противники Зеленского уверены, что Андрей Ермак – «агент Москвы», что его неслучайно назначили чуть ли не одновременно с Дмитрием Козаком, который вел с Ермаком переговоры об обмене пленными, а потом стал заместителем главы Администрации президента России. Но почему же тогда до сих пор Зеленский с Ермаком не сдали Украину Путину и не выполнили все указания Кремля по Донбассу? Все еще ждут подходящего момента? Если серьезно, то уже давно понятно, что у Москвы нет прямых и весомых инструментов воздействия на президента Зеленского и его команду. Да и общее влияние России на украинскую политику резко снизилось после событий 2014 года.

Прямо противоположная версия – заставил Вашингтон. Дело в том, что Андрей Богдан до назначения руководителем ОПУ был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. И уже в день инаугурации Зеленского ряд западных гостей, в частности спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и президент Литвы Даля Грибаускайте рекомендовали новому руководителю Украины не назначать главой своей администрации Богдана, так как считали его инструментом влияния олигарха. Но Зеленский доверял Богдану, который к тому же был единственным человеком в его команде с опытом работы в политике и системе государственного управления. Практика работы Богдана в ОПУ показала, что он не стал лоббистом интересов Коломойского, а был скорее модератором в согласовании интересов олигарха и команды Зеленского. Но в принципиальных вопросах – статус Приватбанка, отношения с МВФ – ни Зеленский, ни Богдан не шли на уступки Коломойскому. А после скандального интервью олигарха The New York Times и президент, и глава его Офиса публично отмежевались от бизнесмена. По некоторым данным, отношения между Богданом и Коломойским заметно охладели еще в конце прошлого года. Что же касается позиции Вашингтона, то никакой публичной критики в адрес Богдана и призывов к его отставке не звучало. Более того, посольство США в Украине поблагодарило его «за партнерство» и «его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время». Подобные слова благодарности от официальных лиц США не часто услышишь.

Еще одна популярная версия: отставка Богдана стала следствием скандала с прослушкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука и причастностью к этой истории людей Коломойского, в частности народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Дубинского. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски на телеканале «1+1», который принадлежит олигарху. Это громкое дело явно усилило недоверие Зеленского к Коломойскому и его людям. Но Богдан к этому моменту действительно отошел от команды Коломойского. И нет никаких свидетельств хотя бы косвенной его причастности к этому скандалу.

Можно с высокой долей вероятности утверждать, что смена главы ОПУ стала следствием аппаратной борьбы в ближайшем окружении президента, в частности, личного противостояния между Богданом и Ермаком. Это типичное проявление аппаратной борьбы — за доступ к «первому лицу» и влияние. Это происходило и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче.

В первые месяцы президентства Зеленского Андрей Богдан работал крайне эффективно — создал и запустил работу ОПУ, организовал блицкриг с досрочными парламентскими выборами, де-факто сформировал президентскую систему власти, включил турбо-режим в работе Верховной Рады. И Зеленский это очень ценил, несмотря на бешеную критику Богдана с разных сторон. Но, возможно, у Андрея Иосифовича возникло определенное головокружение от успехов. Он начал отвлекаться от текущей работы, попадал в разные скандально-таблоидные ситуации. А параллельно росло влияние Андрея Ермака, который тогда был помощником президента. Богдан заметил близость Ермака к Зеленскому и стал демонстрировать, что ревнует и обижен. Но он не учел, что Зеленскому, который ценит командную работу, не нравится столь высокая конфликтность в окружении. К тому же, как говорят, у Богдана не слишком сложились отношения и с некоторыми представителями ближайшего окружения Зеленского, которые ранее работали вместе с ним в «Квартале-95». В частности, с близким другом президента – Иваном Бакановым, который сейчас возглавляет СБУ. Сложный характер Богдана в данном случае сыграл с ним злую шутку. Такой накал страстей, возможно, стал раздражать Зеленского, и он, как говорится, «решил проблему».

Богдан стал демонстрировать, что ревнует и обижен, и накал страстей стал раздражать Зеленского

Другой вопрос, почему Зеленский выбрал на должность руководителя ОПУ Андрея Ермака? Сегодня этот выбор выглядит вполне логичным: помощник президента продемонстрировал реальные результаты (успешные обмены задержанными с Россией и Донбассом, возвращение захваченных украинских кораблей из России, подготовка к парижскому саммиту «нормандской четверки», подготовка соглашения о транзите российского газа через Украину) и одновременно показал не просто лояльность, но преданность президенту, готовность работать в команде. К тому же Ермак уже получил достаточный опыт работы в ОПУ в качестве помощника главы государства, знал, как эта машина работает.

Повлияет ли смена главы ОПУ на государственную политику Украины? С высокой вероятностью, каких-либо кардинальных изменений в государственной политике Украины не произойдет. Если в первые месяцы президентства Зеленского генератором идей, в частности относительно досрочных парламентских выборов, выступал Богдан, то сейчас все ключевые приоритеты государственной политики определяет сам президент. В этом контексте очень важно, что новый руководитель Офиса позиционирует себя как исполнитель воли и поручений президента, а не как самостоятельную политическую фигуру.

В первые месяцы президентства Зеленского генератором идей был Богдан, а сейчас приоритеты определяет сам президент

На своем первом брифинге в новом качестве Ермак подтвердил, что прежде всего займется урегулированием конфликта на Донбассе. И весьма вероятно, что успешный переговорный тандем Ермак-Козак в ближайшее время активизирует диалог. Новые же должности обоих повышают статусный уровень этих переговоров. Что еще более важно – впервые с драматичной зимы 2013—2014 годов могут возобновиться прямые и официальные контакты между администрациями президентов России и Украины.

Правда, с учетом переговорного и политического стиля как Ермака, так и Козака, эти переговоры, скорее всего, будут носить полуофициальный характер (точнее, в них будет официально-публичная часть и более значимый неофициальный уровень). При этом для Ермака существует потенциальный риск чрезмерно увлечься переговорами с внешне конструктивным Дмитрием Козаком. Представитель АП может предложить Украине примерно те же рецепты, которые он продвигал для Молдовы и Приднестровья. Но любой сценарий федерализации Украины неприемлем ни для Зеленского, ни для большей части украинского общества. Позиции и интересы Москвы и Киева по Донбассу (не говоря уже про Крым) остаются принципиально противоположными. Поэтому прорыва в переговорах между Россией и Украиной добиться будет крайне сложно.

По возможному влиянию Ермака на внутреннюю политику вопросов пока больше, чем ответов. Вряд ли в ближайшее время произойдут существенные изменения и в самой ОПУ. Ядро его руководства составляют коллеги Владимира Зеленского по «Кварталу-95», и кадровые решения по ним может принимать только глава государства. Кроме того, Ермаку понадобится определенное время, чтобы разобраться с делами и овладеть теми направлениями, которые непосредственно курировал Богдан. Особенно это касается законодательного процесса, работы парламента и сопровождения земельной реформы. Скорее всего, Ермак будет влиять на кадровую политику в сфере исполнительной власти. Судя по предыдущей его деятельности, политический стиль нового главы ОПУ будет существенно отличаться от стиля его предшественника. Турбо-режим сменят спокойные планомерные действия, конфликтное давление не только на оппонентов, но и на коллег по команде – поиск компромиссных и гибких решений. Впрочем, пока судить о том, ка кон раскроется, еще рано.