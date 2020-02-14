Лариса Гузеева позавидовала танцу невесты с пуделем в «Давай поженимся»

14.02.2020, 13:21, Разное

Телеведущую Ларису Гузееву поразил танец с собакой одной из приглашенных невест. Для жениха 39-летняя участница передачи «Давай поженимся» сплясала с пуделем под композицию Бьянки «Стиль собачки».

Выступление невесты положительно оценила не только Лариса Гузеева, но и ее соведущие Роза Сябитова и Василиса Володина. Сама Гузеева отметила, что завидует людям, способным «отжигать в сороковник». Себя, призналась знаменитость, она не представляла в таком образе даже в 20 лет.

Однако танец с пуделем и облегающий розовый костюм не смогли помочь участнице. Жених предпочел из-за разницы в возрасте выбрать другую невесту.