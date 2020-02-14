Лариса Гузеева позавидовала танцу невесты с пуделем в «Давай поженимся»

14.02.2020, 13:21, Разное

Телеведущую Ларису Гузееву поразил танец с собакой одной из приглашенных невест. Для жениха 39-летняя участница передачи «Давай поженимся» сплясала с пуделем под композицию Бьянки «Стиль собачки».
Выступление невесты положительно оценила не только Лариса Гузеева, но и ее соведущие Роза Сябитова и Василиса Володина. Сама Гузеева отметила, что завидует людям, способным «отжигать в сороковник». Себя, призналась знаменитость, она не представляла в таком образе даже в 20 лет.

Однако танец с пуделем и облегающий розовый костюм не смогли помочь участнице. Жених предпочел из-за разницы в возрасте выбрать другую невесту.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Европа — новый фронт в торговой войне Трампа

22.12 / Мнение: Печорин сверху

29.04 / Мнение: «Разморозка» 3-ая серии 11-го сезона

31.12 / Мнение: Кого бы расстрелял Сталин

22.01 / Жителя Омской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетних дочерей

15.12 / Мнение: Ух ты!!

08.12 / Алиса Фрейндлих: «Я до сих пор не обделена мужским вниманием»

23.12 / Присутствия смысла в жизни связано с физическим и умственным благополучием человека в пожилом возрасте

29.01 / Сергей Гармаш рассказал о последних днях Галины Волчек

03.01 / Меган Маркл приняли за простолюдина на улице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика