Федор Добронравов отреагировал на слухи о конфликте с Анатолием Васильевым

14.02.2020, 13:21, Разное

Ранее ходили слухи, что между звездами телесериала «Сваты» существуют разногласия. Однако, Федор Добронравов опроверг слухи о конфликте с актером Анатолием Васильевым.

Сейчас они вместе работают на съемочной площадке в Белоруссии, где снимают седьмой сезон знаменитого семейного сериала «Сваты». Добронравов прояснил ситуацию вокруг сплетен о его конфликте с Васильевым. Актер подчеркнул, что никаких разногласий между ними нет, а люди лишь придумали какую-то историю для обсуждений. Он отметил, что не виноват в том, что Васильев прекратил сниматься в «Сватах». Это было его личное желание, поскольку на тот момент ему предложили более выгодный проект. Напомним, что персонаж, которого играл Васильев в сериале умер, но он снова появится в новом сезоне. Добронравов также рассказал, что съемочный процесс был приостановлен из-за политической ситуации, а не по каким-либо другим причинам.

Актера тревожат сплетни, которые журналисты распускают вокруг его персоны. У него действительно был инсульт, но он не лежит в больнице, не покинул сцену и тем более не умер, как многие ранее сочиняли. Добронравов обеспокоен, что у его друзей и родственников может случится удар от таких новостей.

Съемки седьмого сезона телесериала «Сваты» проходят в Белоруссии. Телезрители смогут увидеть новые серии уже к концу 2020 года.