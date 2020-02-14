В первые дни продаж полностью раскуплена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip

14.02.2020, 13:21, Разное

Первую партию раскладушки с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip раскупили практически за один день. В США сейчас невозможно приобрести устройство ни на официальном сайте, ни у дилеров, а когда в магазинах появится новая партия, производитель ответить затрудняется.

После анонса раскладушка Samsung Galaxy Z Flip вызвала огромный ажиотаж среди потенциальных покупателей. Их не смутила даже цена: в США стоимость смартфона составляет $1380, в Европе — 1480 евро, а в РФ — 119 990 рублей. Стартовую партию раскупили практически мгновенно, но могло это произойти из-за низких начальных объемов, информация о которых держится компанией в секрете.

Основной особенностью раскладушки Samsung Galaxy Z Flip стал гибкий 6,7-дюмовый дисплей класса Dynamic AMOLED, поддерживающий разрешение 2636 х 1080 пикселей. Внешний экран устройства имеет 1,1-дюймовую диагональ и разрешение 300 х 112 пикселей.

За быстродействие раскладушки Samsung Galaxy Z Flip отвечает однокристальная система Snapdragon 855+ и оперативная память объемом 8 Гб. Размер постоянной памяти составил 256 Гб. Основная 12-мегапиксельная камера у мобильного аппарата сдвоенная, фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп. Смартфон поддерживает работу с модулем бесконтактных платежей NFC и операционной системой Android 10. Его аккумулятор обладает емкостью в 3300 мА•ч.