Глава австрийской OMV высказался о судьбе «Северного потока – 2»

14.02.2020, 13:19, Новости дня

Европейский рынок нуждается в дополнительных объемах газа из России, сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в интервью Bloomberg TV. Он выразил уверенность, что оператор проекта «Северный поток – 2» найдет способ завершить строительство газопровода.

«Если нам придется заменить газ из РФ более дорогим газом из других источников, мы рискуем конкурентоспособностью европейской промышленности», – приводит его слова ТАСС.

Ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что проект «Северного потока – 2» поддерживается и инвесторами, и правительствами европейских стран, которые заинтересованы в газопроводе.

В свою очередь глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что «Северный поток – 2» будет достроен вопреки сопротивлению США и ряда других стран.



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