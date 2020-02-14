В центре Москвы проведут дезинфекцию из-за коронавируса

14.02.2020, 13:18, Разное

Истерика из-за коронавируса добралась и до Москвы. Специалисты по дезинфекции приедут в Третьяковскую галерею. Как пишет телеграм-канал Mash, работники музея решили свести все риски к минимуму и обезопасить посетителей от возможного заражения.

Обеззараживать будут абсолютно все, что находится в Третьяковской галерее – от самих стен до мелких экспонатов музея. Против коронавируса даже привезут паровоздушную дезинфицирующую камеру.

Интересно, что на такую уборку будет потрачено почти два миллиона рублей. Все работы начнут проводить в начале марта.

Напомним, ранее врач-педиатр из Украины рассказал, когда закончится эпидемия нового заболевания, а также о фактическом числе зараженных.

На данный момент коронавирус обнаружили у 64 тысяч 434 человек. Почти все случаи зафиксированы в Китае. На втором месте – Япония. Там под эпидемию попали 252 жителя страны. Число погибших – 1383.

В России коронавирусом больны два человека. Прямо сейчас в Китае ждут возвращения на родину 230 россиян.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Мнение: Про сериал

25.12 / Зеленский подписал закон, запрещающий покупать электроэнергию в РФ

31.01 / Ученые из Австралии нашли очередное подтверждение теории относительности Эйнштейна

17.12 / Раскрыты причины упорного молчания близких парализованной Заворотнюк

11.02 / Redmi выпустила новые пауэрбанки емкостью 10 000 и 20 000 мАч

01.01 / Шепелев оказался причастным к трагедии обманутой Цымбалюк-Романовской

08.02 / Звезда сериала «Теста на беременность» прилюдно расплакалась из-за тяжелого расставания

26.01 / Дмитрий Тарасов показал встречу с полуторагодовалой дочерью Миланой после длительного расставания

09.12 / ДНК жителя Невады изменилась после того как ему сделали пересадку костного мозга от немца

27.12 / Анджелина Джоли загнала в тупик неожиданным признанием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика