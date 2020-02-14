В центре Москвы проведут дезинфекцию из-за коронавируса

14.02.2020, 13:18, Разное

Истерика из-за коронавируса добралась и до Москвы. Специалисты по дезинфекции приедут в Третьяковскую галерею. Как пишет телеграм-канал Mash, работники музея решили свести все риски к минимуму и обезопасить посетителей от возможного заражения.

Обеззараживать будут абсолютно все, что находится в Третьяковской галерее – от самих стен до мелких экспонатов музея. Против коронавируса даже привезут паровоздушную дезинфицирующую камеру.

Интересно, что на такую уборку будет потрачено почти два миллиона рублей. Все работы начнут проводить в начале марта.

Напомним, ранее врач-педиатр из Украины рассказал, когда закончится эпидемия нового заболевания, а также о фактическом числе зараженных.

На данный момент коронавирус обнаружили у 64 тысяч 434 человек. Почти все случаи зафиксированы в Китае. На втором месте – Япония. Там под эпидемию попали 252 жителя страны. Число погибших – 1383.

В России коронавирусом больны два человека. Прямо сейчас в Китае ждут возвращения на родину 230 россиян.