Реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов – Корниенко

14.02.2020, 13:18, Новости дня

Реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов. Такое мнение в интервью «Интерфакс-Украина», опубликованном 13 февраля, выразил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«У нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3–4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти». – «ГОРДОН»). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается – 1 сентября, а избирательный процесс на местных выборах начинается 5 сентября. Параллельно сейчас идет процесс не по конституционному треку, а по треку законодательному, кабминовскому. В правительстве дорабатывают перспективные планы ОТО. Мы им дали такие полномочия – самим их формировать», – сказал он.

Корниенко отметил, что в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти».

«Будут проведены обсуждения в таком формате, как мы вопрос о рынке земли обсуждали – на небольших форумах, по несколько сот человек. Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты всевозможные, представители доноров. После него мы будем выходить на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть приблизительно в конце февраля – начале марта мы планируем выйти на текст», – рассказал депутат.

Корниенко рассказал, что основной причиной для отзыва президентом из Верховной Рады законопроекта №2598 «О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти» на доработку стали заявления мэров, которые не одобряли реформу в таком виде».

«Было два заявления мэров: одно на первом этапе внесения, когда президент первый раз внес законопроект 13 декабря 2019 года – там было около 150 подписантов, на втором этапе, когда доработанный законопроект был внесен в Раду 27 декабря прошлого года, было уже около 300 подписантов… Большинство из них – это мэры, члены ассоциации мэров, главы ОТО и депутаты ОТО», – сообщил он.

Корниенко добавил, что сейчас готовится ко второму чтению законопроект №2653 о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в Украине», после принятия которого Кабмин сможет внести новый проект административного устройства страны, «в котором и пройдут местные выборы».

Требования внести изменения в Конституцию в части децентрализации содержатся в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе от 12 февраля 2015 года.

Местные выборы в Украине (в городские, сельские и поселковые советы) запланированы на октябрь 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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