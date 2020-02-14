«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в Кубке Италии благодаря голу Роналду на последних минутах

14.02.2020, 13:18, Новости дня

«Милан» и «Ювентус» 13 февраля сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии, сообщает официальный сайт туринского клуба.

«Милан» – «Ювентус» – 1:1

Голы: Ребич, 61 – Роналду, 90+1 (пенальти)

Удаление: Эрнандес, 71 («Милан»)

Это был первый поединок полуфинала Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом». Ответный матч пройдет в Турине 4 марта.

В другом полуфинале Кубка Италии «Интер» 12 февраля на домашнем поле проиграл «Наполи» со счетом 0:1.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Лацио», который в финале розыгрыша сезона 2018/2019 обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.