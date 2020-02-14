Израиль закрыл небо над Голанскими высотами для гражданской авиации

14.02.2020, 13:12, Новости дня

Власти Израиля приняли решение закрыть воздушное пространство над сирийскими Голанскими высотами для полетов гражданской авиации на высоте выше 1,5 км, информирует Sky News Arabia.

Ранее в пятницу сообщалось, что сирийские ПВО отразили ракетный удар, нанесенный «враждебными силами» по пригородам Дамаска. Согласно данным агентства, ракеты были запущены со стороны Голанских высот. Некоторые арабские СМИ возложили ответственность за атаку на Израиль.

Сам Тель-Авив традиционно не комментирует сообщения иностранных СМИ о нанесении ударов по объектам в Сирии, передает ТАСС.

Напомним, 6 февраля западные районы Дамаска подверглись воздушной атаке. 7 февраля в Минобороны сообщили, что при отражении атаки ВВС Израиля под Дамаском под огонь сирийской ПВО чуть не попал заходивший на посадку пассажирский авиалайнер.



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