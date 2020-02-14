Уволен подозреваемый в авторстве сообщений об убийстве пациентов медик

14.02.2020, 13:12, Новости дня

Администрация больницы имени Гринберга в Перми уволила медбрата-анестезиста кардиологического отделения, которого заподозрили в написании в Сети сообщений о якобы имевшем место отключении пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Мелехова заявила, что считает такой поступок недопустимым, назвав его «прямым нарушением» этических норм поведения медиков, передает «Интерфакс».

Напомним, сначала под подозрение попал сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Однако предварительная проверка Минздрава Кировской области не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что эта история оказалась фейком.

Затем пользователи Сети вычислили еще одного врача с такими же данными, но в Перми. Информация об отключениях пациентов от ИВЛ не подтвердилась, а данных, указывающих на преднамеренное причинение вреда больным, не было обнаружено.

Позже СМИ сообщили, что сотрудник больницы, которого заподозрили в авторстве сообщений об убийстве ветеранов, прошел проверку на полиграфе. Аппарат зафиксировал, что он говорит правду, когда признается в авторстве «анонимок».

Также детектор лжи подтвердил, что мужчина говорит правду, отрицая убийство пациентов. Сообщалось, что он якобы писал эти сообщения, когда был пьян.