Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли перерыв от королевских обязанностей

14.02.2020, 13:11, Разное

На этой неделе имена Кейт Миддлтон и принца Уильяма не исчезали из новостных лент: во вторник, 11 февраля, мы видели Кейт Миддлтон с супругом, а также зятем и свекровью в городе Лафборо, графство Лестершир, а днем позже Кейт самостоятельно нанесла визит на ферму в маленьком городке Ньютаунардс, Северная Ирландия. Также многие СМИ сообщили, что герцоги вовсю готовятся к новому зарубежному туру. Официальный релиз на эту тему монархи еще не обнародовали, но британские издания уверены, что вскоре герцоги Кембриджские отправятся в Австралию с благотворительной миссией, посвященной проблемам пожаров.

Кенсингтонский дворец о поездке в Австралию пока предпочитает молчать, но зато уже подтвердил, что с 3 по 5 марта Кейт и принц Уильям будут разъезжать с официальным туром по Ирландии. Видимо, поэтому супруги решили взять паузу и ненадолго исчезнуть со всех радаров. Но не стоит беспокоиться — повторения сценария принца Гарри и Меган Маркл ждать не нужно. Как пишет британский HELLO!, Кейт и Уильям будут отсутствовать всего одну неделю. Пара решила взять передышку именно сейчас еще и потому, что в Великобритании начались традиционные школьные каникулы между семестрами. А это отличная возможность провести побольше времени не только с годовалым принцем Луи, но и с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, которые сейчас учатся в частной школе Томаса Баттерси в Западном Лондоне. 6-летний Джордж ходит в нее с 2017 года, а 4-летняя Шарлотта пошла туда лишь в прошлом году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми — принцем Джорджем и принцессой ШарлоттойКликните на фото для просмотра галереи

Знатоки британской королевской семьи предполагают, что семейство проведет короткий отпуск по одному из двух сценариев. Либо они поедут кататься на лыжах (например, в феврале 2016 года они ездили кататься во французские Альпы), либо отправятся в свой загородный дом Анмер Холл в Норфолк. 

Еще нельзя исключать тот факт, что в последние месяцы из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду и их отказа от выполнения королевских обязанностей на герцогов Кембриджских легла двойная нагрузка. Помимо стресса от масштабных изменений в их семье — на днях стало известно о развода старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса с женой спустя 12 лет брака (кстати, эту информацию уже подтвердили во дворце) — им приходится чаще выходить на публику. Из-за этого в новом, 2020 году  мы стали видеть Кейт Миддлтон в несколько раз чаще. 

О том, хотят ли Кейт Миддлтон и принц Уильям еще детей, они недавно рассказали своим подданным. Что они сказали, читайте здесь.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Второй человек скончался от неизвестного вируса из Китая

29.01 / Медики назвали 5 заблуждений в правилах ЗОЖ

04.01 / Мнение: Кто будет скорбить по Гозману?

20.12 / Полуголая Анфиса Чехова разочаровала фанатов

26.12 / Арчи Харрисон, Псалм Уэст и другие дети звезд, родившиеся в 2019 году

28.12 / Мнение: Каналу «Стамбул» быть: Эрдоган ведет дело к отмене Конвенции Монтрё

30.12 / Кого подкупают Путин и «Газпром»?

06.12 / Microsoft намерена выпустить потребительскую версию Microsoft 365 весной 2020 года

25.12 / «Готовит на место Зеленского»: Цимбалюк раскрыл опасную стратегию Путина по Украине

30.01 / Кристина Орбакайте решила использовать велосипед вместо костылей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика