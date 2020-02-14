Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли перерыв от королевских обязанностей

14.02.2020, 13:11, Разное

На этой неделе имена Кейт Миддлтон и принца Уильяма не исчезали из новостных лент: во вторник, 11 февраля, мы видели Кейт Миддлтон с супругом, а также зятем и свекровью в городе Лафборо, графство Лестершир, а днем позже Кейт самостоятельно нанесла визит на ферму в маленьком городке Ньютаунардс, Северная Ирландия. Также многие СМИ сообщили, что герцоги вовсю готовятся к новому зарубежному туру. Официальный релиз на эту тему монархи еще не обнародовали, но британские издания уверены, что вскоре герцоги Кембриджские отправятся в Австралию с благотворительной миссией, посвященной проблемам пожаров.

Кенсингтонский дворец о поездке в Австралию пока предпочитает молчать, но зато уже подтвердил, что с 3 по 5 марта Кейт и принц Уильям будут разъезжать с официальным туром по Ирландии. Видимо, поэтому супруги решили взять паузу и ненадолго исчезнуть со всех радаров. Но не стоит беспокоиться — повторения сценария принца Гарри и Меган Маркл ждать не нужно. Как пишет британский HELLO!, Кейт и Уильям будут отсутствовать всего одну неделю. Пара решила взять передышку именно сейчас еще и потому, что в Великобритании начались традиционные школьные каникулы между семестрами. А это отличная возможность провести побольше времени не только с годовалым принцем Луи, но и с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, которые сейчас учатся в частной школе Томаса Баттерси в Западном Лондоне. 6-летний Джордж ходит в нее с 2017 года, а 4-летняя Шарлотта пошла туда лишь в прошлом году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми — принцем Джорджем и принцессой ШарлоттойКликните на фото для просмотра галереи

Знатоки британской королевской семьи предполагают, что семейство проведет короткий отпуск по одному из двух сценариев. Либо они поедут кататься на лыжах (например, в феврале 2016 года они ездили кататься во французские Альпы), либо отправятся в свой загородный дом Анмер Холл в Норфолк.

Еще нельзя исключать тот факт, что в последние месяцы из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду и их отказа от выполнения королевских обязанностей на герцогов Кембриджских легла двойная нагрузка. Помимо стресса от масштабных изменений в их семье — на днях стало известно о развода старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса с женой спустя 12 лет брака (кстати, эту информацию уже подтвердили во дворце) — им приходится чаще выходить на публику. Из-за этого в новом, 2020 году мы стали видеть Кейт Миддлтон в несколько раз чаще.

О том, хотят ли Кейт Миддлтон и принц Уильям еще детей, они недавно рассказали своим подданным. Что они сказали, читайте здесь.