Павленский опубликовал интимное видео с участием кандидата на пост мэра Парижа от партии Макрона. Тот снялся с выборов

14.02.2020, 13:10, Новости дня

Кандидат от правящей партии «Вперед, Республика!» Бенжамен Гриво отозвал свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после публикации ролика, уличающего его в супружеской неверности. Как сообщает «Liberation», ролик разместил художник-акционист Петр Павленский.

На видео «кандидат ведет весьма вольные переговоры онлайн с неизвестной собеседницей, подкрепляя свои слова недвусмысленными действиями», — пишет «Коммерсантъ».

«Я знаю жестокость политической жизни… Ком грязи не только задел меня, но и причинил боль тем, кого я люблю. Моя семья этого не заслуживает, никто никогда не должен испытывать такое насилие. Что касается меня, я не хочу больше подставлять меня и мою семью, когда все удары стали разрешены. Я решил отозвать свою кандидатуру», — сказал Гриво.

Он созвал свой штаб на экстренное заседание и призвал сотрудников не комментировать новость.