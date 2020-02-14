Русская служба BBC: В Ливии погиб российский кадровый офицер

14.02.2020, 13:10, Новости дня

В поселке Акбулак Оренбургской области состоялись похороны военнослужащего Глеба Мостового. Об этом пишет Русская служба Би-би-си. Ранее журналистам местного издания «Оренград» стало известно, что он участвовал в боевых действиях в Ливии и был снайпером. В Ливии он находился под другим именем.

Первый заместитель главы Акбулакского района сообщил, что «он не наемник, это однозначно, он кадровый офицер».

Оперативники уголовного розыска запретили журналистам Би-Би-Си присутствовать на церемонии прощания с военным. Их посадили в машину до автовокзала, откуда их отправили в Оренбург.

«Вариант у нас простой, парни. Либо вы едете на автовокзал и уезжаете обратно в Оренбург, либо мы подключаем коллег из УФСБ, и следующие три часа они будут проводить с вами объяснительную беседу в отделе», — приводит издание слова одного их оперативников.

Российское правительство отрицает присутствие регулярной российской армии в Ливии.

Ранее Владимир Путин на заявление президента Турции Эрдогана о том, что в этом государстве действуют наемники ЧВК «Вагнер», заявил, что, если в Ливии и есть российские наемники, то они не представляют Россию.