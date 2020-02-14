В России начали собирать первый серийный пассажирский Ил-114-300

14.02.2020, 13:09, Новости дня

Компания "РСК "МиГ" начала серийное изготовление отсеков фюзеляжа первого пассажирского самолета Ил-114-300, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую входит РСК.

Производство организовано на производственной площадке авиазавода "Сокол". Самолет создается на предприятиях ОАК по цепочке промышленной кооперации. На заводах "ВАСО" в Воронеже и "Авиастар-СП" в Ульяновске изготавливаются агрегаты, а финальная сборка запланирована на площадках РСК "МиГ" — на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

Авиазавод "Сокол" изготовит 7 отсеков фюзеляжа пассажирского самолета для финальной сборки.

"В 2019 году мы инвестировали более 400 миллионов рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114", – сообщил генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Проект и производство пассажирского Ил-114-300 разработаны с использованием новейших цифровых технологий.

ОАК создана решением правительства в 2006 году и объединила 30 предприятий, на которых создавались и производятся военные и гражданские самолеты "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", SSJ, МС-21.



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