Российские производители ракет продали оружия на сотни миллионов долларов

14.02.2020, 13:09, Новости дня

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" поставила за рубеж продукции на 700 миллионов долларов в 2019 году. Список покупателей насчитывает 8 стран, рассказал глава компании Борис Обносов на брифинге, посвященном итогам минувшего года.

Общая выручка всех предприятий, которые входят в корпорацию, составила 230 миллиардов рублей, цитирует генерального директора "ТРВ" агентство ТАСС. В итоге чистая прибыль составила 20 миллиардов, что неплохо, отметил Обносов. Портфель экспортных заказов "Тактического ракетного вооружения" составляет 2,9 миллиарда долларов.

Также глава корпорации рассказал о новых разработках, среди которых вооружение для перспективного ударного дрона "Охотник" и разведывательно-ударного беспилотника "Орион", пишет агентство РИА Новости. Речь идет о боеприпасах весом от 50 до 100 килограммов.

Кроме того, Обносов рассказал, с какими проблемами сталкиваются инженеры при разработке ракет для истребителя пятого поколения Су-57. Боеприпасы, которые размещаются внутри фюзеляжа самолета, должны быть компактнее: со складными крыльями, стабилизаторами и рулями. Это новое направление работы для "ТРВ", пояснил глава компании. Все-таки раньше отсеки под ракеты имела только стратегическая авиация, а обычные истребители несли вооружение под крыльями.

Что касается гиперзуковых комплексов, то сейчас в РФ ведется несколько десятков проектов в этой области. Ими занимаются, например, "НПО машиностроения", ЦАГИ и Центральный институт авиационного моторостроения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Офис генпрокурора просит Иран передать украинским правоохранителям черные ящики сбитого рейса МАУ

03.02 / Журналисту Шарифову предъявлено обвинение: «незаконно опубликовал трактат, направленный на склонение молодежи к идеологии джихада»

14.02 / Рост ВВП еврозоны ожидаемо замедлился в IV квартале

11.12 / Глава ОБСЕ прокомментировал итоги нормандского саммита в Париже

21.01 / Украинская делегация отказалась «дружить» с Россией в ПАСЕ

10.02 / Иран намерен отказаться от зависимости экономики страны от экспорта нефти

08.12 / Познер рассказал о «непатриотичной самоцензуре» журналистов в России

31.01 / Эксперт: Опросу «Левада-центра» об изменениях в Конституцию доверять нельзя

25.01 / В Сети оценили решение Путина помочь палестинскому офицеру

24.01 / Глава ПФР назвал требуемую на выплаты ветеранам к юбилею Победы сумму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика