Весеннее настроение, космос и романтика: афиша на выходные

14.02.2020, 13:09, Новости дня

В московском воздухе уже ощущается весеннее настроение, в городе снова оттепель и даже распустились цветы. Где увидеть поля первых тюльпанов и провести романтический вечер?

По словам синоптиков, весна в этом году будет довольно ранняя и теплая. Ну а где-то в Москве она уже наступила: в "Аптекарском огороде" на два месяца раньше естественного срока расцвели сады. Больше 10 тысяч весенних растений — тюльпаны, гиацинты, сакура, магнолия, ландыши.

Аромат — просто непередаваемый. Заставить их зацвести сейчас, в феврале, садовникам удалось с помощью особой методики — так называемой "выгонки", когда для растений создаются специальные условия: питание, полив и освещение.

Здесь можно увидеть самые редкие в мире сорта тюльпанов — черные или, например, с ароматом арбуза, — экзотические цитрусовые деревья и гигантские лилии. Выставка "Репетиция весны" открывается уже завтра. В первый день гостей ждет много сюрпризов — концерты, спектакли и уроки флористики.

Еще один подарок ждет москвичей завтра на ВДНХ. У всех желающих будет уникальная возможность встретиться с нашими космонавтами Николаем Тихоновым и Андреем Бабкиным, которые скоро отправятся в экспедицию на МКС. Можно будет задать любой интересующий вопрос и, конечно, сфотографироваться с ними. Встреча пройдет в павильоне "Космос". Нужна предварительная регистрация.

Музейная афиша тоже очень насыщенная. В Манеже сейчас проходит выставка Сальвадора Дали. В экспозиции Исторического музея — французский революционный фаянс: антикварная посуда конца XVIII века. А в Пушкинский музей после долгой реставрации вернулась известная картина Тициана "Се человек". Обязательно приходите посмотреть.

Большая спортивная программа в эти выходные на Воробьевых горах. В субботу — этап Кубка мира по фристайлу: 70 спортсменов из разных стран мира исполнят сложнейшие акробатические трюки на лыжах. В воскресенье — Детский турнир по горнолыжному спорту. Приходите поболеть за участников и обязательно сами попробуйте покорить московские склоны. Для новичков там весь день будет работать школа лыжников и сноубордистов.

А на катках в столичных парках сегодня для всех влюбленных устроят романтические вечера. В Парке Горького — уроки по парному катанию, а в саду "Эрмитаж" — фотосессия на льду. Только одевайтесь теплее: к концу дня немного подморозит.

Текст:

"Вести-Москва"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Коломойский возглавил набсовет телеканала «1+1»

08.01 / В Госдуме отметили уникальность заявления Трампа по Ирану

31.01 / Последний день в ЕС: Великобритания отметит Brexit фейерверками

14.02 / Hill — сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по войне с Ираном

11.02 / «Динамо» продало Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию»

02.01 / В Судане 24 человека погибли в результате нападения на лагерь для беженцев

14.02 / Сирийская ПВО открыла огонь для отражения ракетного удара по Дамаску

14.02 / Россиянки выиграли три золота на борцовском Евро-2020

03.01 / Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства США генерала Сулеймани

22.01 / Помпео выразил уверенность в «смене режима» в Иране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика