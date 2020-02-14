На даче прокурора Северной Осетии нашли закопанный труп его жены

14.02.2020, 13:07, Новости дня

При этом, сначала силовик заявил, что гражданка погибла случайно.

В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на загородном участке бывшего прокурора Игоря Чельдиева. Он уже написал явку с повинной.

Тело принадлежит его гражданской супруге, которая пропала в январе. 45-летняя гражданкаисчезла из дома, после чего ее сестра обратилась в полицию. Первые поиски оказались безрезультатными.

Чельдиев рассказал, что между ним и женщиной произошел конфликт, в ходе которого он нанес женщине удар по голове, проломив череп. После этого прокурор закопал тело погибшей среди мусора на участке. При этом сначала он заявил, что подруга погибла случайно, упав и ударившись головой.

Оперативники МВД Северной Осетии приехали к Чельдиеву домой и обратили внимание на выбивающийся из общего ландшафта холмик на участке. Бывший прокурор занервничал и признался, что там закопано тело.

Правоохранительные органы возбудили дело об убийстве.

Ранее в Подмосковье были найдены трупы главы отдела Роскосмоса и его брата.



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