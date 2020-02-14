Генерал ФСБ потратил служебные миллионы на жилые комплексы вместо погранзастав

14.02.2020, 13:06, Новости дня

Сейчас он находится под домашним арестом.

Генерал-майор ФСБ Юрий Сулин, отвечавший на службе за капитальное строительство, потратил 658 миллионов рублей не по назначению. Вместо того, чтобы построить пограничную заставу в Крыму, он потратил все выделенные средства на постройку жилых комплексов для пограничников.

В результате для военных построили жилые комплексы в Севастополе, Армянске и Джанкое. Парадокс заключается в том, что средства на строительство этих жилых домов тоже были выделены, но они же были в итоге похищены, правда, фигурантами другого дела.

Сулина обвиняют в превышении должностных полномочий. Примечательно, что для погашения ущерба следствие наложило арест на все имущество военного, но оказалось, что генерал на деле не обладает несметными богатствами. У него удалось найти только внедорожник Lexus. Да и тот не может попасть под арест, поскольку адвокат генерал-майора заявил, что автомобиль купили задолго до строительства жилья.

Сначала Сулин поместили в СИЗО. Такое решение суд принял после того, как следствие узнало, что генерал подал документы на получение визы за границу, предположительно в Великобританию. У следователей появились опасения, что Сулин пытается сбежать в страну, откуда не выдают преступников. Тем более, что члены семьи (жена и дочь) несколько раз посещали Великобританию.

Однако затем суд решил, что достаточно будет домашнего ареста. Под ним Суслин будет находиться еще как минимум пять месяцев.

Уголовное дело Сулина является частью большого расследования ФСБ в отношении командования, занимающегося строительством. Ранее сообщалось о том, что высокопоставленный чиновник ФСБ «потерял» деньги на две погранзаставы.



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