В анализах избившего росгвардейца боксера нашли кокаин

14.02.2020, 13:06, Новости дня

Адвокат спортсмена заявил, что наркотики могли быть подмешаны в напитки в ночном клубе

Суд признал законным нахождение под стражей двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Он обвиняется в хранении кокаина и избиении сотрудника Росгвардии. Боксер останется в СИЗО до 1 апреля. Защита просила отправить его под домашний арест в квартиру тренера.

В то же время прокурор сообщил, что в анализах боксера нашли следы кокаина, а следователь сказал о наличии также каннабиноидов. При этом СМИ сообщили, что это свежий след от инъекции на руке спортсмена. Как он появился, Кушиташвили так и не смог объяснить.

Адвокат боксера Александр Дегтярев попытался оправдать спортсмена. По его словам, наркотики могли быть подмешаны в напитки в ночном клубе, а в вену спортсмен якобы мог колоть глюкозу — отсюда и след от инъекции, считает защита.

«Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили — это позор и шок. Да, в таком случае мы пожизненно отстраняем»,— прокомментировал результаты анализов генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ТАСС. По его словам, Федерация проверит всех боксеров после этого инцидента.

Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна задержали ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной. При обыске у Георгия Кушиташвили нашли 0,61 г кокаина. По версии обвинения, он ударил в нос сотрудника Росгвардии. Защита утверждает, что он сам ударился о стену, когда боксер резко ушел в сторону.