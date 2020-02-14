Пьяный москвич набросился на оказывавшего ему помощь фельдшера

14.02.2020, 13:06, Новости дня

Находившийся в бессознательном состоянии москвич напал на фельдшеров после того, как они привели его в чувство. Утихомирить дебошира помог свидетель, но при виде полицейских мужчина вновь впал в ярость, так что в отделение по району Свиблово его доставили в наручниках. Хулигана сняла камера наблюдения.

 

Подозреваемый перебрал с алкоголем и упал прямо на ступени в подъезде дома по улице Амундсена. Соседи вызвали медиков, но стоило тем поднести нашатырь к носу пациента, как тот вскочил на ноги и принялся избивать фельдшера. На кадрах видно, что жителю дома пришлось приложить немало усилий, чтобы оттащить буяна в сторону и не дать ему продолжить расправу.

Прибывших полицейских крепко выпивший мужчина встретил без особой радости, а на их предложение проследовать в отделение ответил категорическим отказом. Стражам порядка пришлось силой заталкивать дебошира в машину. Поговорить с ним у далось только спустя несколько часов, когда он протрезвел.

Пока ему вменяют только мелкое хулиганство, но в ближайшее время нападавший может стать фигурантом уголовного дела.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Япония решила разработать систему самоподрыва северокорейских ракет

10.02 / Левада-центр: большинство граждан РФ поддерживают изменение Конституции

11.12 / Российские оружейники сделали аналог винтовки М16 под советский патрон

04.12 / Рыбин о Заворотнюк: Видимо, дела обстоят очень тяжело

31.12 / Автоновости: Chery готовит для России свой самый большой кроссовер

04.02 / Россия предложила Индии создать перспективную БМП с 57-мм пушкой

05.02 / «Академия медиаиндустрии» проводит дополнительный набор слушателей

11.01 / Новый посол США Салливан решил улучшить отношения Москвы и Вашингтона

15.01 / СМИ пишут, что российский боксер Беспутин провалил допинг-тест. Спортсмен сказал, что ничего не употреблял

07.02 / «Торнадо». Alyosha и Vlad Darwin выпустили клип. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика