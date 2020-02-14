Пьяный москвич набросился на оказывавшего ему помощь фельдшера

14.02.2020, 13:06, Новости дня

Находившийся в бессознательном состоянии москвич напал на фельдшеров после того, как они привели его в чувство. Утихомирить дебошира помог свидетель, но при виде полицейских мужчина вновь впал в ярость, так что в отделение по району Свиблово его доставили в наручниках. Хулигана сняла камера наблюдения.

Подозреваемый перебрал с алкоголем и упал прямо на ступени в подъезде дома по улице Амундсена. Соседи вызвали медиков, но стоило тем поднести нашатырь к носу пациента, как тот вскочил на ноги и принялся избивать фельдшера. На кадрах видно, что жителю дома пришлось приложить немало усилий, чтобы оттащить буяна в сторону и не дать ему продолжить расправу.

Прибывших полицейских крепко выпивший мужчина встретил без особой радости, а на их предложение проследовать в отделение ответил категорическим отказом. Стражам порядка пришлось силой заталкивать дебошира в машину. Поговорить с ним у далось только спустя несколько часов, когда он протрезвел.

Пока ему вменяют только мелкое хулиганство, но в ближайшее время нападавший может стать фигурантом уголовного дела.