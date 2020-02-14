Фигуристка Бетина Попова завершила карьеру

14.02.2020, 13:06, Новости дня

Российская фигуристка Бетина Попова приняла решение о завершении спортивной карьеры. 23-летняя спортсменка заявил о своем уходе из фигурного катания на странице в социальной сети.

"Я закончила спортивную карьеру, и я выражаю благодарность всем людям, которые помогали мне развиваться в фигурном катании. Фигурное катание стало для меня неким стартом во взрослую жизнь — оно дало мне множество проблем, но в тот же момент оно подарило мне самых близких друзей, оно подарило мне множество знакомств, бесценный опыт, дисциплину, умение взаимодействовать с окружающими — это невероятная школа жизни, без которой я была бы не я. Спасибо, что это все было в моей жизни, теперь пора идти дальше", — написала Бетина. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 14 Фев 2020 в 12:36 PST

Бетина Попова выступала в спортивных танцах в паре с Сергеем Мозговым. Высшим достижением дуэта стала победа на зимней Универсиада в 2019 году. Также Попова и Мозгов дважды занимали вторые места в финалах Кубка РФ (сезон-2016/17, 2018/19). На чемпионатах РФ Бетина и Сергей два раза становились четвертыми.