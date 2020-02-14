Фигуристка Бетина Попова завершила карьеру

14.02.2020, 13:06, Новости дня

Российская фигуристка Бетина Попова приняла решение о завершении спортивной карьеры. 23-летняя спортсменка заявил о своем уходе из фигурного катания на странице в социальной сети.

"Я закончила спортивную карьеру, и я выражаю благодарность всем людям, которые помогали мне развиваться в фигурном катании. Фигурное катание стало для меня неким стартом во взрослую жизнь — оно дало мне множество проблем, но в тот же момент оно подарило мне самых близких друзей, оно подарило мне множество знакомств, бесценный опыт, дисциплину, умение взаимодействовать с окружающими — это невероятная школа жизни, без которой я была бы не я. Спасибо, что это все было в моей жизни, теперь пора идти дальше", — написала Бетина. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 14 Фев 2020 в 12:36 PST

Бетина Попова выступала в спортивных танцах в паре с Сергеем Мозговым. Высшим достижением дуэта стала победа на зимней Универсиада в 2019 году. Также Попова и Мозгов дважды занимали вторые места в финалах Кубка РФ (сезон-2016/17, 2018/19). На чемпионатах РФ Бетина и Сергей два раза становились четвертыми.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Лидеры «Нормандской четверки» договорились о разведении сил на трех участках – Зеленский

29.01 / Тайны мумии Такабути: как погибла женщина с лишним позвонком и лишним зубом

02.01 / Жителю Мариуполя угрожали, чтобы склонить к сотрудничеству с ФСБ – СБУ

18.12 / Автоновости: Возрождать классический Defender поможет разработчик «Пинцгауэра»

16.12 / Прокуроров и военнослужащих службы госбезопасности Узбекистана лишили неприкосновенности

02.02 / После Лондона на прохожих напали в Генте: есть раненые

07.02 / Посол Великобритании в Иране, объявленный персоной нон грата после катастрофы самолета МАУ, вернулся в Тегеран

12.02 / Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

09.12 / Родченков оценил решение ВАДА по российским спортсменам

09.12 / Стало известно о жесткой позиции РФ перед «нормандским» саммитом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика