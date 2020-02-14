Песков разоблачил вранье про Патрушева и Зеленского

14.02.2020, 13:06, Новости дня

Информация о поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским является ложью.

"Вранье", — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что это "абсолютно классический пример фейк-ньюз".

По его словам, люди распространяют подобные новости либо в провокационных целях, либо из жажды наживы.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Патрушев якобы летал в Оман в то время, когда там отдыхал Зеленский. Более того президент Украины возвращался в Киев на том же самолете, на котором прилетел Патрушев. Причем возвращение Зеленского в Киев задержалось на сутки.