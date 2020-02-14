«Призрак» неизвестного вида человека был обнаружен в ДНК жителей Западной Африки

14.02.2020, 13:06, Новости дня

Около 50 тысяч лет назад древние представители Homo sapiens, проживавшие на территории современной Западной Африки, по всей видимости, породнились с другой группой древних людей, о существовании которой не знали учёные.

Исследователи из США нашли доказательства древнего "романа" в геномах современных жителей Западной Африки: представителей народов йоруба и менде. Новые данные могут многое рассказать о малоизученной части человеческой истории.

Уже довольно давно было установлено, что люди из Европы и Азии несут в своей ДНК "наследство" неандертальцев и денисовцев. Эти включения чужого "кода" указывают на то, что предки современных людей скрещивались с другими видами гоминидов. В итоге их потомство унаследовало гены и тех, и других. Например, пять процентов генома некоторых людей в Папуа — Новой Гвинее составляет наследие денисовцев. Такой процесс известен как интрогрессия, то есть приобретение генов другого вида.

Неандертальцы и денисовцы скрещивались с людьми, которые уже покинули Африку — родину современного человека. Поэтому геном нынешних жителей Африки содержит наименьший генетический след денисовцев и неандертальцев.

В рамках недавнего исследования Арун Дурвасула (Arun Durvasula) и Шрирам Шанкарараман (Sriram Sankararaman) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили геномы 405 представителей народов йоруба и менде. Затем учёные сравнили результаты с данными о ДНК неандертальцев и денисовцев. В этом им помогла компьютерная модель, позволяющая рассматривать генетические вариации, которые могли быть получены от других архаичных видов гоминидов.

В результате специалисты обнаружили в изученных образцах ДНК сегменты, которые не совпадали с ДНК денисовцев и неандертальцев. Учёные пришли к выводу, что ДНК принадлежит неизвестному науке предку. Поскольку окаменелости этого загадочного гоминида не были найдены, учёные окрестили открытие "призрачной" ДНК неизвестного предка.

"У нас нет чёткого определения для этой архаичной группы. Вот почему мы используем понятие "призрак". Похоже, он не особенно тесно связан с группами, благодаря которым мы получили те или иные последовательности генома", — отмечает Шанкарараман.

Исследователи считают, что скрещивание произошло примерно 50 тысяч лет назад, то есть примерно в то же время, когда неандертальцы "заводили романы" с представителями Homo sapiens в других частях света.

Что интересно, содержание "призрачной" ДНК у представителей народов йоруба и менде колебалось в пределах от 2 до 19 процентов.

На данный момент нет данных о роли, которую этот генетический материал играет в жизни современных людей, являющихся их носителями.

Также специалисты обнаружили доказательства наличия тех же участков ДНК у нескольких жителей Китая. Но эти случаи ещё не были тщательно изучены, а потому специалисты пока не делают никаких выводов.

Отметим, что это не первый случай, когда "призрачная" ДНК неизвестных вымерших предков была обнаружена у современных людей. Исследователи, изучающие геном евразийцев, ранее находили наследие по меньшей мере трёх ещё не открытых древних гоминидов в геномах современного человека. Однако впервые специалисты обнаружили нечто подобное в ДНК современных западноафриканцев.

Какие гены эти "призраки" могли передать и как это могло помочь выживать древним жителям Западной Африки, неизвестно. Как отмечают авторы новой работы, детальное понимание архаичной интрогрессии потребует анализа существующих и древних геномов по всему континенту.

Поэтому специалисты намерены продолжить изучение "генов-призраков", чтобы больше узнать об их роли в жизни древних и современных людей.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Science Advances.

Текст:

Вести.Наука