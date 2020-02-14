Белорусские эксперты оценили планы «европеизации» герба страны

14.02.2020, 13:05, Новости дня

«Разговоры о замене герба – типичная прокрастинация политического характера, чтобы заполнить повестку и создать иллюзию, что белорусская власть находится в каком-то поиске», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Ярослав Романчук. Так он оценил инициативу по смене герба Белоруссии, чтобы на нем больше была видна карта Европы, а не России.

Простые люди реагируют на идею замена герба с юмором, отметил руководитель минского научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. «Говорят, мол, ну вот зарплаты нам уже якобы повысили, рабочих мест не появилось, коммунальные услуги подорожали, но взялись за герб. По факту все это вызывает еще больше отторжение людей, которые представляют из себя власть», – заключил белорусский политолог.

Накануне в прессе появились сообщения о том, что в Белоруссии планируется сменить герб. Причем изображение решили изменить таким образом, чтобы на глобусе в нижней части герба больше была видна карта Европы. В действующем варианте глобус повернут частью Евразии, где находится Россия.

Романчук напомнил, что после прошедшей накануне встречи с главой швейцарской дипломатии Иньяцио Кассисом президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику «восточной Швейцарией». Эксперт критически оценивает такую поверхностную «европеизацию». «Более неточного сравнения сложно себе представить. Если взять черное и белое то антоним Швейцарии в Европе, это, конечно же, Беларусь, – поделился Ярослав Романчук. – Тут надо отделять реальные дела от информационных вбросов, которые призваны заполнить эфир и создать иллюзию того, что белорусская власть находится в каком-то поиске».

«На повестке дня очень сложные вопросы, проблемы, которые создала сама власть, но предпринимается попытка просто забить эфир и отвлечь внимание людей, – полагает собеседник. – То у нас «сахарная мафия», то у нас американцы газ и нефть поставляют (видимо, по воздуху), то у нас президентские выборы будут, то герб меняют… То есть все что угодно, кроме признания того, что белорусская экономика терпит фиаско, десятилетняя стагнация с темпами роста менее процента». Романчук назвал такого рода отвлекающие проекты проявлением прокрастинации – палотологической склонности откладывать решение даже важных дел.

«Вместо того чтобы организовывать инклюзивный диалог ученых, экспертов, профессионалов, прежде всего в сфере экономической теории и науки, мы видим эстетические соображения чиновников по поводу герба, потом может еще во флаге какую-нибудь рюшечку добавят», – резюмировал собеседник.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в свою очередь, назвал проект корректировки герба «внутренним бюрократическим решением». «Герб подправят с точки зрения современных представлений о красоте, но по сути он остается тем же самым», – сказал Дзермант газете ВЗГЛЯД. «Эстетические изменения касаются цветовой гаммы, звезды, глобуса, – его повернули больше в сторону запада. В новой версии центр герба приходится где-то на Урал», – отметил Дзермант.

Эксперт считает, что ничего экстраординарного в корректировке госсимволики нет. «Официальные лица объясняют такое решение тем, что Белоруссия – миролюбивая страна, и на гербе нужно это каким-то образом отражать, – отметил Дзермант. – Для этого изменили дизайн звезды. В старом варианте она остроконечная, эта версия используется в символике вооруженных сил и связывается с военной темой. Предлагают изменить очертания на более округлые, выпуклые, чтобы снизить эффект остроты и воинственности».

Лукашенко ранее заявлял, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, «даже братской России». В пятницу белорусский лидер сообщил о «намеке» РФ на присоединение Белоруссии.