Мнение: Почему Турция будет сражаться за север Сирии до конца

14.02.2020, 13:02, Разное

Отчаянная попытка Дамаска освободить Идлиб от остатков банд террористов и турецких оккупантов показала несколько любопытных наблюдений. Русские помогают сирийцам, не боясь перейти дорогу Анкаре. Турция уперлась на северо-западе провинции Идлиб насмерть, взывая о помощи к НАТО. А США отказались помогать туркам, неожиданно посетовав на то, что их все считают «мировым жандармом» и чего-то от них ждут.

Операция «Рассвет в Идлибе» развивается для правительственных войск САР довольно успешно. Благодаря поддержке ВКС РФ и иранских союзников, Дамаск смог отбить у боевиков практически половину своей северной провинции. Неделя началась с серьезных потерь для сирийцев: турецкая армия нанесла ряд ударов по наступающим и отрапортовала об убийстве свыше 100 правительственных военных в понедельник и еще о 51 во вторник.

Налицо резкое обострение ситуации. Дошло до того, что Турция обратилась за военной помощью к НАТО. Правда, результат оказался обескураживающим. В Белом доме ответили, что ранее «купили им год с помощью одного твита» Дональда Трампа. О «парашютировании в Идлибе» не может быть и речи, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен:

Предложение о том, что Америка должна что-то сделать (в Идлибе)… Я не вижу в этом настоящих доводов. Что мы должны сделать, чтобы остановить их? Мы должны быть мировым жандармом?

Довольно неожиданно, прямо скажем, слышать такое от «мирового жандарма». Все, на что может рассчитывать Анкара от Вашингтона, – это некая скоординированная позиция США и Турции. Понимая это, президент Эрдоган начал активную переброску своих войск в зону боевых действий на севере Сирии. По данным Syrian Observatory for Human Rights, с начала месяца в Идлибе побывало более полутора тысяч грузовиков с техникой и танками. По танкам есть информация, что турки привезли их уже свыше 70. Кроме них, переброшена прочая бронетехника, артиллерия, ракетные установки, а также порядка 9 тысяч военных, включая спецназ.

Сила очень серьезная по местным масштабам. Анкара демонстрирует, что готова воевать с кем угодно. В турецких СМИ встречаются призывы «отбросить русских к Дамаску». Но ради чего идти на риск прямого столкновения с Россией?

Проводимая союзниками антитеррористическая операция поставила под угрозу «территориальные приобретения» Анкары в северной Сирии, которые она получила в ходе «Щита Евфрата» и «Оливковой ветви». Бывший военный советник Метин Гюрджан считает, что после зачистки Идлиба сирийцы и русские могут пойти уже на Африн, отбитый турками у курдов. Утрата Анкарой контроля над приграничными регионами обесценивает все прежние ее достижения по борьбе с «курдской угрозой».

Кроме того, Анкара столкнулась с серьезнейшей проблемой сирийских беженцев. Самостоятельно «переварить» и устроить миллионы обездоленных людей Турция сейчас не может. Самым рациональным решением для нее будет создать анклав в Сирии, куда она сможет сбросить потоки этих нежеланных мигрантов, а также боевиков, к которым есть вопросы у сирийских правоохранителей.

Разумеется, наличие такого анклава не может устраивать Дамаск, но объективные интересы Турции ведут к тому, что она будет готова драться за него до конца.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/174263.html