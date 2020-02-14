Губерниев объяснил слова о «зассавшем» в начале войны Сталине

14.02.2020, 12:58, Новости дня

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил резкие высказывания о советском вожде Иосифе Сталине.

Губерниев назвал свои слова гражданской позицией, отметив, что его удивила реакция общественности, передает «Комсомольская правда».

«Когда мне начинают рассказывают про гений Сталина (…) Расскажите об этом тем, кто в Киевском котле остался. Кто был в первые дни войны захвачен врасплох. А потом собственной кровью ковал эту победу! Героическую», – сказал он.

Напомним, Губерниев обвинил советского вождя Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны.

После этого глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов потребовал от комментатора извинений, назвав его слова «позорными и гнусными».