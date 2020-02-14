Мнение: Письмо: «Создать нейронный механизм в своей голове»

14.02.2020, 12:53, Разное

Эта автор — в поисках внутреннего локуса.

Хочется получить внутренний локус (желательно извне), потому что он явно полезен, но делать для этого ничего не хочется, хочется сидеть и думать.

Внутренний локус — это рычаг деятельности. Собственной деятельности рычаг. Думами его на место не поставишь, только действуя.

Это касается каждого ресурса, который вы хотите начать прокачивать. И жизни в целом.

strela_streltza

Уважаемая Эволюция, спасибо Вам за возможность написать письмо в evolutiolab.

Самостоятельно не могу себе помочь в своей проблеме. Фактически у меня внешний локус в мозгах.

Я постоянно думаю о других людях. Точнее, думаю про свои обиды, пережитые не только сегодня или вчера, а вообще.

(Все письмо автор будет делать вид, что ее внешний локус — это забота о других людях)

Раньше была уверена, что нужно все мысли передумать, какие приходят в голову, иначе бессознательное меня изнутри каким-то подлым образом разрушит. Думала, что если вспоминается плохое и неприятное, значит, не просто так, значит, в этом есть смысл, в этом есть задача. Мысль эту нужно продумать и она либо исчезнет, либо сделает меня умное/сильнее. Не видела в этом подвоха.

(Автор хорошо формулирует то, как работает ее внешний локус. Кажется, что жизнь ставит перед вами задачи, и если мысль пришла, ее надо думать, пока она не закончится. Нет понимания, что вы САМИ управляете вниманием, что вы сами выбираете, о чем думать, о чем нет. Внутренний локус начиyается с этого)

Я сейчас это понимаю, как то, что в моем мозгу за три с лишним десятилетия сформировался самый настоящий нейронный механизм ОБИДЫ (я его так называю). В статье «Нейронный механизм формирования внутреннего ресурса» Вы писали: «Сложившаяся нейронная структура буквально сама «просит есть». Помните сказочного джина из лампы или молодцов из ларца или чертей, которые появляются и требуют работы: «приказывай, хозяин». Они не желают сидеть без дела, энергия в них кипит, они хотят ее обратить на работу, иначе им плохо и они мучают своего хозяина, грозя его даже съесть».

(Ну вот она правильно отрефлексировала, что не берет свою жизнь в свои руки, а плывет по течению. Но какой она сделала вывод? Она сделала вывод, что виноват механизм, который в ней сформировался и теперь все. Даже цитату выдернула, чтобы подтвердить свое бедственное положение)

Со мной именно это и происходит. В моей голове с легкостью всплывают сами собой обиды 20-летней давности, 7-летней, 15-летней и пр. Я уже и лиц-то людей не помню, про которых думаю, и смысла нет в этом всем, но обидные истории возвращаются снова и снова. И начинают прокручиваться уже 555-му кругу. Главное, истории переживаю от всей души. С эмоциями, с чувством.

Я понимаю, что я должна измениться. Других вариантов быть не может.

(Нет, автор. Вы не должны измениться. Вы можете погибать и всем на это, в общем-то, наплевать. Внутренний локус начинается с понимания, что всем на вас наплевать. Вы можете себе позволить разлагаться. Понимаете, друзья, почему так важно осознать эту правдивую вещь? Потому что пока не осознаешь, так и будешь шарить по сторонам и тянуть из кого-то чего-то. Локус контроля встает внутрь, когда вы осознаете, что вам и нужно себя спасать, собой рулить, себя строить. И это не долг перед кем-то, вас никто это делать не обяжет, кроме вас самих)

Я сама себе испоганила жизнь. Очень много ошибок совершила, предавая себя. Сливалась всем подряд, потому что была очень от них зависима. Зависимой и сейчас остаюсь в своих мыслях — навязчивых, изматывающих. И бессмысленных, потому что они ничего не меняют по моему штурманскому запросу. Они только отнимают энергию, которой и так очень мало.

Мне нужно победить свой великолепно работающий «завод» по поддержании внешнего локуса.

(Этот завод не может великолепно работать. Стоит отнять у этого завода финансирование на пару дней, он рухнет. Корона, за счет которой существует внешний локус, постоянно просит есть. Если ее не кормить, она уменьшается. Запомните это, и никогда не нойте, что на вас корона. Это меняется в считанные дни, а иногда и часы, если вы перестаете кормить корону. Дальше мы увидим, как автор кормит свою корону и поддерживает свой внешний локус)

Я ведь постоянно в диалоге мысленном с другими людьми. Не только с обидчиками. К примеру, встретилась с врачом, с которым прекрасные отношения, потом мысленно буду проигрывать наш диалог раз 10. Буду анализировать, как и что я сказала, потом мысленно переделывать наш с ней диалог, как надо было сказать. Как надо было ответить, чтобы все было красиво.

(Вот простой пример короны, которая держит ваш локус за вашими границами и сливает вашу энергию бессмысленным размышлениям. Ей кажется, что она могла бы говорить «красиво». С чего это вдруг? Дело не только в том, что ситуация уже в прошлом, дело еще в том, что автор хочет себе доказать, что могла бы говорить красиво. Ей нужно убедить себя в том, что она лучше, чем есть. Что она огого. И этому она посвящает время и энергию, которые могла бы потратить на полезные дела. Приведите примеры точно такой же короны в других ситуациях)

Я ловлю себя на этих мыслях. Пытаюсь себя остановить. Говорю себе: «Стоп». В этот момент переключаю внимание с мозга на ощущение в теле. Не всегда получается это переключение. Но если затыкаю мысленный фонтан, чувствую самое настоящее облечение. Даже чувствую в этот момент тоненький проблеск энергии внутри себя, а не пустоту. Но надолго этого не хватает.

(Кто ее научил переключать внимание с мыслемешалки на ощущения в теле? Наверное она научилась этому в каких-то пабликах для глупых куриц. Внимание надо переключать на ДЕЛА, а не на ощущения в вашем несчастном теле. Оставьте свое тело в покое, ему нужна еда, сон по ночам и достаточная активность. А держать внимание на своих ощущениях не нужно, вы мешаете работе тела, когда прислушиваетесь к своим ощущениям просто так)

Сейчас главное — создать новый нейронный ресурс, который бы меня сохранил от саморазрушения.

(Нейронный ресурс она хочет создать. Вот еще одна корона, будто она может брать и строить нейронные связи, может управлять своими нервными клетками посредством мыслей. Вы можете действовать в своей жизни, выполнять какую-то работу, и ваш организм будет приспосабливаться к этой деятельности, создавая новые механизмы. Организм меняется, когда приспосабливается к работе, которую вы ему даете. Вот как это происходит. И только так. Вы не можете сесть на свою ленивую толстую задницу и строить в своей голове новый нейронный механизм)

Ведь когда я была очень счастливой в раннем детстве, энергия меня переполняла, я любила жизнь, я была смелой. Я любила людей. Специально ничего не думала про них, но их любила. Со мной тогда хотели многие дружить. Мне было очень интересно жить. А когда стала сознательно формировать свой внешний локус, потому что нужно всегда думать о других, потому что плохо быть эгоистом, моя жизнь испортилась. Медленно, но верно.

(Здесь не только корона, но и БП, как вы видите. Она не понимает, что стала ленивой и завистливой дурой, она считает, что стала думать о других в заботе о них. И еще она думает, что хороший локус контроля был у нее от рождения, она была счастлива, пока не перестала быть эгоисткой и не начала думать о других. Отсутствует понимание связи внутреннего локуса с трудом и взрослением. Она думает, что он связан с бездельем и детством)

И это было справедливо. Поле ведь не прощает отсутствие самоуважения. Я это понимаю сейчас на собственной шкуре.

(У нее поле — это не то, что формируется в результате ее работы, а тоже нечто внешнее и даже изолированное, само по себе)

Задача моя не бороться с навязчивыми мыслями, это бесполезно. Нужно создать новый внутренний ресурс, новую нейронную структуру. На нее нужно постоянно переключаться. Ее нужно формировать. Проблема в том, что я не знаю, что это должно быть. Я забыла, что я думала, какой я себя ощущала изнутри, когда была счастливой.

(Ее задача как раз-таки бороться с навязчивыми мыслями, переключая свое внимание на деятельность. Но она считает, что это невозможно, а возможна абстракция — формировать некий ресурс, который все будет делать за нее. И видит она это формирование так — сидеть и самоощущать себя кем-то. Кем-то великим и счастливым, видимо)

Если не мусолить мысли про «плохих людей», то о чем думать? О «хороших людях», которые хвалят? Нет, конечно. О себе тоже нельзя. Это проигрыш. В моей ситуации думать о себе — это надеть корону, хваля себя и утешая.

(Если не мусолить мысли про плохих людей, думать надо о своих делах. Делах, а не ощущениях. Причем не умозрительно думать, а думать в процессе этих самых дел. Действовать и думать об этом деле. Планировать ближайшие шаги и действовать, анализировать сделанное кратко и только ради того, чтобы продолжать дальше действовать с полезными поправками. Вот для чего нужна думалка. А не для того, чтобы дрочить с ее помощью свое Эго и наглаживать свою корону)

Фокус на себе приведет к новым проблемам, ведь внутри меня пустота.

Я не понимаю, что мне делать. У меня нет ориентиров, нет представления, с какими мыслями живут люди, у которых внутренний локус. С каким ощущением они живут. Если бы я понимала, куда мне двигаться, я бы могла создавать постепенно новый нейронный механизм в своей голове.

(Движением она считает сидение на заднице с мыслями и ощущениями. Автор, начинайте заниматься физкультурой каждый день, кроме этого делайте уборку, готовьте еду, с мыслями об этом, помогайте близким, делая что-то для них и думая о них, кроме этого начните что-то изучать, серьезное, сложное, и час-два в день делайте это и думайте об этом. На работе думайте о работе, делайте побольше и старайтесь подходить к работе творчески. И тогда пару часов, которые остаются в выходные, сможете посмотреть фильм или почитать художественную книгу, думая о героях и переживая за них. Это и будет ваш досуг. И времени кормить свою корону не останется, а значит ваш вредный нейронный механизм распадется на клетки, из которых будут строиться полезные механизмы)

Если Вы подскажете, как мне действовать, я буду счастлива. Я буду знать свою задачу. Буду знать, что мне делать.