Россия обеспокоена визитом американских ВВС на норвежский остров

14.02.2020, 12:52, Новости дня

Россия выразила беспокойство по поводу визита американских военно-воздушных сил на норвежскую базу в Арктике и призвала Осло воздержаться от дестабилизирующих действий в стратегическом регионе.

Эскадрилья ВВС США посетила норвежскую авиабазу на острове Ян-Майен в ноябре прошлого года, чтобы испытать аэродром и проверить, смогут ли там приземляться американские военные транспортные самолеты C-130J Super Hercules.

На фоне глобального потепления интерес к богатому энергетическими ресурсами Арктическому региону повысился, а вместе с ним и напряженность между странами. Россия наращивает военное присутствие в Арктике и говорит о большом потенциале Северного морского пути.

Москва неоднократно высказывала беспокойство по поводу военных расходов входящей в НАТО Норвегии, мер по развитию военной инфраструктуры в стране и размещения там иностранных сил.

Комментируя визит американских ВВС на остров, российский МИД заявил, что Москва считает военную активность Норвегии нацеленной против России и что подобные действия дестабилизируют регион.

По словам ведомства, сам факт присутствия на острове американских сил вызывает тревогу.

Министерство выразило надежду, что норвежские власти проявят ответственный и дальновидный подход при формировании политики на севере и воздержатся от действий, подрывающих региональную стабильность и наносящих ущерб двусторонним отношениям.

Ранее в этом месяце Москва обвинила Норвегию в ограничении ее деятельности на архипелаге Шпицберген (Свальбард) и выразила желание провести переговоры с Осло, чтобы урегулировать этот вопрос.

Визит американских ВВС вызвал вопросы и в Осло.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен постарался преуменьшить значимость этого события в контексте ситуации на севере и взаимоотношений с Россией.

«Отдельные транспортные рейсы самолетов из союзных стран на Ян-Майен не отразятся на политике в сфере безопасности на севере», – заверил он парламент.

По его словам, запрос о помощи с транспортными рейсами на Ян-Майен был отправлен союзникам в 2019 году, когда у норвежских военно-воздушных сил не хватало ресурсов.

Как рассказал Бакке-Йенсен, с 2017 по 2019 гг. на остров летали самолеты из Австрии, Швеции, Дании и Франции. «Ян-Майен не будет использоваться для военной деятельности», – подчеркнул он.