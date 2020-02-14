«Зенит» опроверг переход Кокорина в «Сочи»

14.02.2020, 12:51, Новости дня

Зенит» не подтверждает аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи», решения по переходу нет, заявили в пресс-службе футбольного клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Зенита».

В четверг владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата РФ в «Сочи».



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