День голосования по Конституции сделают выходным

14.02.2020, 12:44, Новости дня

День общероссийского голосования по поправке в Конституцию будет выходным, но не за счет других нерабочих и праздничных дней, сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправки в Конституцию Андрей Клишас.

Он подтвердил, что дополнительный выходной день будет предоставлен в связи с проведением общероссийского голосования.

«Его предлагается установить специальной нормой закона о поправке в Конституцию. Никаких иных изменений в этой связи вносить в законы не потребуется. Этот день не станет выходным днем за счет других выходных и нерабочих праздничных дней. Иная интерпретация данных предложений является неверной и осознанным введением в заблуждение», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».

В четверг сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников допустил возможность проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции в апреле 2020 года.

Перед этим президент Владимир Путин  согласился с предложением провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, сделав его выходным, при этом не сокращая уже утвержденные выходные дни.

Напомним, 20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, предусматривающий проведение общероссийского голосования. Законопроектом предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте. 



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