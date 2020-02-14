Песков отреагировал на идею Зеленского построить «город мечты» для крымчан

14.02.2020, 12:44, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал идею украинских властей построить «город мечты», однако добавил, что крымчане свой «выбор мечты» сделали на референдуме в 2014 году.

«Если для кого бы то ни было на Украине будет построен город мечты, это можно будет только приветствовать. Пока же, скажем так, выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму пять лет назад, даже больше», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее Зеленский заявил, что в этом году планируется начать строительство «города-сада» в Херсонской области, где будут жить переселенцы из Крыма. Отмечалось, что строительство планируется начать в этом году. 

В Госдуме заявили, что Зеленский опоздал с инициативой построить «город-сад» для крымчан, такой город уже построен на полуострове. 

В октябре газета ВЗГЛЯД писала об украинцах, которые уезжают жить в Крым.



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