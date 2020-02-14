Известные фигуристы громко заявили об уходе

14.02.2020, 12:42, Разное

Как пишет RT со ссылкой на Sport24, Попова и Мозгов уже сообщили об уходе из спорта членам Федерации фигурного катания России.

Что стало причиной для принятия такого серьезного решения пока неизвестно. Фигуристы пообещали в скором времени дать большое интервью. А пока Бетина решила выложить пост в своем инстаграм-аккаунте и выразить слова поддержки поклонникам.

«Мне тяжело прощаться с Вами, я чувствовала Вашу поддержку всегда – в моменты наших триумфов, поражений, ошибок, травм. Даже когда я была толстая. Вы все равно умудрялись верить в меня и поддерживать, не смотря на порой жестокую критику в мой адрес, от которой невольно текли слёзы», – пишет Попова.

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Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 14 Фев 2020 в 12:37 PST

Бетина Попова и Сергей Мозгов являются победителями зимней Универсиады, которая проходила в 2019 году в Красноярске. Также в копилке дуэта две серебряные медали, которые они получили на Кубке России. Несколько месяцев назад паре пришлось пропустить чемпионат России из-за травмы Сергея.