Пентагон урежет свои расходы на $3,8 млрд ради строительства стены на границе с Мексикой

14.02.2020, 12:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп готовится изъять из бюджета Пентагона $3,8 млрд, чтобы ускорить строительство стены вдоль южной границы. Как пишет Foreign Policy, сокращение финансирование коснется закупки кораблей, сверхсовременных истребителей F-35 и армейских транспортных средств, а также фонда операций в чрезвычайных ситуациях за рубежом, созданного после терактов 11 сентября 2001 года.

Таким образом правительство пытается обойти обязательные лимиты расходов, установленные Конгрессом.

Деньги поступят в специальный фонд борьбы с наркотиками, а оттуда без согласования с парламентом – на финансирование работ по возведению ограждений, дорог и освещения в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико и Техасе.

Существование такого плана подтвердил изданию заместитель помощника министра обороны США Роберт Салессес.

В письме, направленном главе Пентагона Марку Эсперу, которое есть в распоряжении Foreign Policy, девять сенаторов-демократов выразили возмущение по поводу плана секвестрирования «критически важных» военных программ.

23 декабря 2018 года из-за отказа представителей Демократической партии в Конгрессе дать согласие на выделение в бюджете $5,7 млрд для строительства стены на границе с Мексикой Трамп объявил о приостановлении работы федерального правительства. Это был самый долгий шатдаун в истории США – 35 дней.

В феврале 2019 года демократы в Конгрессе США согласились выделить на финансирование укреплений на границе с Мексикой в четыре раза меньше ассигнований, чем хотел Трамп: $1,3 млрд. Глава Белого дома заявил, что недоволен соглашением.

Трамп уже дважды объявлял о введении чрезвычайного положения, Конгресс отменял этот режим.

25 марта 2019 года Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены с Мексикой, в сентябре министр обороны Эспер одобрил решение остановить возведение 127 военных объектов на территории США и за рубежом, чтобы направить $3,6 млрд на строительство стены.

4 февраля Трамп заявил, что протяженность стены на границе с Мексикой должна составить не менее 800 км.