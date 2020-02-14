История с поездкой Зеленского в Оман – хорошая иллюстрация, что за попытку что-то скрыть на таком уровне платить приходится очень дорого

14.02.2020, 12:42, Новости дня

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование «Радіо Свобода» по полету президента Владимира Зеленского в Оман «это все – ложь от начала и до конца и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения».

Таким образом, Офис объявил материал «Радіо Свобода» полностью недостоверным. А пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что на авторов сюжета подадут в суд.

По данным «Цензор.Нет», президент передал опровержение всего сюжета «Схем» в целом послам ряда крупнейших стран в Украине.

Думаю, Офису следует все-таки дать также оценку не только в общем, но и конкретным фактам. Например, какова причина использования того же самого самолета?

Чем быстрее Офис разъяснит все детали сам, тем быстрее эта ситуация будет разрешена. Получается, что Офис заранее знал о публикации, но не посмел заранее публиковать свою позицию. То есть не работали на упреждение скандала — и в результате получили скандал.

Вся история с поездкой Зеленского в Оман стала коммуникационным провалом после решения Офиса скрыть поездку президента заграницу, и из-за глупейших попыток объяснить пребывание в Омане (где у Украины даже нет своего постоянного посольства) какими-то наспех выдуманными государственными вопросами. То есть сами создали, и сами продолжают расхлебывать. Хорошая иллюстрация, что за попытку что-то скрыть на таком уровне платить приходится очень дорого.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора