Четыре украинки добыли медали на чемпионате Европы по борьбе

14.02.2020, 12:42, Новости дня

Четверо украинских спортсменок 13 февраля завоевали медали на чемпиона Европы по борьбе, который проходит в Риме, пишет официальный сайт Международной федерации борьбы.

Серебряные медали завоевали Оксана Ливач в весе до 50 кг и Соломия Винник в весе до 55 кг.

Бронзовые награды чемпионата Европы добыли Ангелина Лысак в весе до 59 кг и Алла Черкасова в весе до 68 кг.

Ранее украинские борцы греко-римского стиля завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

После четвертого дня чемпионата Европы по борьбе в активе Украины семь наград.

Сегодня состоятся женские финалы в других весовых категориях. Украинки Алина Акобия и Юлия Ткач-Остапчук претендуют на золото, а Алина Бережная поборется за бронзу.