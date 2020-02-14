Морозов сменил Чернышенко на посту президента КХЛ

14.02.2020, 12:37, Новости дня

Двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте организации.

«По итогам внеочередного заочного заседания совета директоров ООО «КХЛ» было принято единогласное решение об избрании президентом ООО «КХЛ» Алексея Морозова», – передает РИА «Новости» сообщение КХЛ.

Там добавили, что Морозов остается в должности управляющего директора Молодежной хоккейной лиги вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.

«Не стыдно передать лигу в руки человеку, который является легендой мирового хоккея, который олицетворяет молодежный хоккей, человеку, у которого безупречная репутация. Даже вы, кто нас критикует, не бросит в нас камень. Сейчас ему будет сложно остаться таким же безупречным, но он, уверен, постарается. Морозов из одного из самых успешных спортсменов мира стал эффективным менеджером. Он является плоть от плоти хоккеем, это то, чего не было у меня. Я – не хоккейный человек, а менеджер, которому пришлось разобраться в хоккее», – сказал экс-глава КХЛ, ныне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Теперь с позиции вице-премьера мы продолжим сотрудничать со всей хоккейной семьей, у нас большие планы. Хоккей — спорт номер 1 в нашей стране, и дальше он будет развиваться еще быстрее. У нас полное единство подходов по поводу развития хоккея в нашей стране и с Минспорта, и с ФХР, и с субъектами. Мы действительно думаем, что дальше нас ждет дальнейший ренессанс в хоккее», – добавил он.

По словам Чернышенко, лига является финансово устойчивой и с такой моделью сможет поддерживать свое состояние, несмотря на «какие-либо турбулентности».

«Я поблагодарил трудовой коллектив, потому что лига является серьезным завоеванием России, это была идея нашего президента. То, что лига из себя представляет — большое завоевание. Я должен был поблагодарить моих коллег за работу все это время. Были сделаны две очень важные вещи — сначала внутренний инжиниринг выстроили, а следом создали стратегию, которую сейчас поддерживают. Лига финансово устойчива, эта модель сможет поддерживать свое состояние, несмотря на какие-либо турбулентности», – сказал Чернышенко.

«В судействе тоже полный порядок. Мы довольны тем, как оно развивается, все вертикальные лифты построены. С точки зрения качества продукта – об этом говорит непрекращающийся поток спонсоров. Это говорит о том, что лига привлекательна как продукт», – сказал Чернышенко.

В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе представления нового министра спорта Олега Матыцина заявил, что президент поставил задачу восстановить позиции российского спорта.