Наука: Редкое заболевание человека может объяснить дружелюбность собак

14.02.2020, 12:25, Разное

Большинство владельцев собак признают, что самая приятная сторона этой дружбы – постоянный восторг питомца при встрече хозяина.

Верный пёс всегда невероятно рад, стоит только его владельцу вернуться домой. Владельцы же кошек вряд ли могут похвастаться тем же. И недавно учёные обнаружили генетическую основу собачьей преданности.

Исследователи определили несколько генетических мутаций, которые могут быть ответственны за дружелюбный характер собак. Новое исследование являются частью более обширной научной работы, намеревающейся раскрыть тайну происхождения питомцев и объяснить, как они стали лучшими друзьями человека.

В ходе нового исследования специалисты выявили генетический маркер у собак, который отличает их от волков в вопросе взаимодействия с людьми. Согласно исследователям, этот же маркер был ранее найден у людей с синдромом Уильямса — это заболевание, возникающее как следствие наследственной хромосомной перестройки, страдающие которым обладают специфической внешностью ("лицами эльфов"). Это же состояние делает человека очень доверчивым и дружелюбным.

В ходе исследования команда под руководством биолога Бриджет ван Холдта (Bridgett von Holdt) из Принстонского университета совместно с коллегами из Университета Орегона работала с 18 одомашненными собаками и 10 волками, выращенными людьми. Учёные давали животным ящик-"головоломку", внутри которого находилась колбаса. Собакам и волкам давали две минуты на то, чтобы открыть коробку.

Было также и важное условие – во время выполнения заданий присутствовал человек. Как оказалось, собаки были более склонны отказываться от задания и просто смотреть на человека, волки же не сдавались и пытались открыть коробку, несмотря на присутствие человека.

Во втором эксперименте человека просили сесть в отмеченный круг. Во время "активной фазы" человек звал животное по кличке и поощрял его за общение, но при этом не покидал отмеченный круг. В "пассивной фазе" человек сидел в круге и не обращал никакого внимания на животное, просто смотрел в пол.

Исследователи говорят, что и собаки, и волки приближались к человеку сразу. Но спустя несколько секунд волки отходили прочь. А собаки же слонялись вокруг человека на протяжении долгого времени. Причём было совершенно неважно, знаком ли им человек или нет.

После всех экспериментов специалисты собрали образцы крови животных. Используя молекулярные инструменты для анализа, учёные обнаружили, что одомашненные собаки разделяют генетические маркеры с человеком с синдромом Уильямса.

"Генетические основы поведенческого различия между собаками и волками были не достаточно хорошо изучены, особенно с точки зрения успешного взаимодействия собак с людьми", — говорит Моника Удель (Monique Udell) из Университета Орегона. Считалось, что в ходе одомашнивания у собак возникла усовершенствованная форма социального познания, чего у волков не произошло.

"Новое исследование предполагает, что собаки имеют генетическое состояние, которое может способствовать чрезмерному желанию находить социальные контакты, по сравнению с волками", — говорит Удель.

По мнению учёных, открытие позволяет лучше понять поведенческие различия, которые появились в тот период, когда собаки и волки начали отделяться друг от друга тысячи лет назад.

Результаты исследования опубликованы в научном издании Science Advances.