Российские саночники пробились в финал в спринте чемпионата мира

14.02.2020, 12:31, Новости дня

В Сочи стартовал чемпионат мира по санному спорту. В пятницу будут разыграны первые медали – в спринте у женщин и мужчин, и в заездах двоек.

Виктория Демченко выиграла квалификацию в женском спринте. Екатерина Катникова и Татьяна Иванова заняли второе и третье места. Олеся Михайленко показала восьмой результат.

У мужчин второй результат в квалификации показал Семен Павличенко. Четвертым оказался Александр Горбацевич. У Максима Аравина и Романа Репилова шестое и девятое места. Все они пробились в финал.

В соревнованиях дуэтов борьбу за награды продолжат Владислав Южаков/Юрий Прохоров и Александр Денисьев/Владислав Антонов, показавшие третье и восьмое время.