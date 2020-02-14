В Москве нашли трупы погибших в бандитских разборках

14.02.2020, 12:31, Разное

В Москве при строительстве развязки нашли три трупа. Предполагается, что останки принадлежат погибшим в бандитских разборках людям.

По данным телеканала «360», о страшной находке заявил экскаваторщик. При очередном подъеме земли он обратил внимание на часть человеческой ступни в кроссовке и сразу позвонил в полицию. Уточняется, что граждыне могли погибнуть около 30 лет назад – в 1990-е годы. Стоит отметить, что рядом с трупами эксперты нашли пулю.



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