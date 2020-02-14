Китайские медики заявили об эффективном методе лечения коронавируса

14.02.2020, 12:31, Новости дня

В Китае медики нашли эффективный способ лечения нового коронавируса. Об этом сообщает агентство Sina.

Национальная комиссия по здравоохранению выпустила «Схему диагностики и лечения пневмонита при новой коронавирусной инфекции», в которой предлагается использовать восстановительную плазменную терапию.

Главный врач больницы «Цзиньиньтань» в Ухане Чжан Динъюй подтвердил, что в случае переливания зараженным плазмы крови от доноров, которые уже идут на поправку, состояние первых значительно улучшается. Он уточнил, что в крови выздоравливающих содержится большое количество антител, которые помогают в борьбе с заболеванием.

Агентство пишет, что такой способ помог спасти уже более 10 больных, которые находились в критическом состоянии. Их показатели стали улучшаться в течение 12 – 24 часов.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В ВОЗ заявили, что коронавирусом могут заразиться до двух третей населения планеты.

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1380 человек, число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.