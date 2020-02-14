Песков заявил о восстановлении доверия к Лужкову

14.02.2020, 12:31, Новости дня

Доверие к бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, скончавшемуся в конце 2019 года, безусловно, восстановлено, нужно сохранить память о нем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, доверие восстановлено», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, «речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович в развитие главного региона нашей страны – Москвы». «Открещиваться, конечно, от этого наследия было бы неразумным, и поэтому мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове. Президент об этом говорил», – добавил Песков, отвечая на вопрос, значит ли увековечивание памяти экс-мэра восстановление доверия к нему.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Глава государства рекомендовал присвоить имя Лужкова Московскому городскому университету управления.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Президент Путин посетил церемонию прощания с Лужковым. Экс-мэра похоронили на Новодевичьем кладбище.



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