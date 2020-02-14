Мегафон предлагает спецтарифы для стриминга игр на ПК

14.02.2020, 12:31, Разное

Отечественным мобильным оператором Мегафон и сервисом LoudPlay запущены специальные тарифы. Оплата касается стриминга игр на ПК.

На данный момент геймеры могут выбрать из двух тарифов: за сумму в 150 рублей предлагается в месяц 3 часа, а за 550 рублей -15 часов. В число доступных игр входят GTA V, Counter Strike и ряд других проектов.

Интернет-пользователи, выбравшие второй тариф, получают право бесплатного просмотра фильмов на игровую тематику на платформе МегаФон ТВ, недельное хранение истории, а также привилегии в очереди на ПК. Сумму за доступ можно вносить со смартфона.